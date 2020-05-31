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Левандовски опередил Иммобиле в бомбардирской гонке

Левандовски опередил Иммобиле в бомбардирской гонке
14:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Польский форвард стал единоличным лидером в борьбе за данную награду.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал главным героем матча против Фортуны, который прошел в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги и завершился со счетом 5:0 в пользу мюнхенцев.

Польский форвард отличился дублем, благодаря чему обогнал своего главного конкурента Чиро Иммобиле из Лацио в борьбе за Золотую бутсу. На счету Левандовски теперь 29 голов и 58 балов, тогда как у Иммобиле — 27 голов и 54 бала.

Стоит отметить, что у некоторых лиг разный коэффициент: гол в топ-лиге — 2 очка, в лиге слабее (например, УПЛ) – 1,5 очка, в чемпионате Эстонии 1 гол равен 1 очку.

1. Роберт Левандовски (Бавария, Германия) — 29 голов, 58 баллов;

2. Чиро Иммобиле (Лацио, Италия) — 27 голов, 54 баллов;

3. Тимо Вернер (Лейпциг, Германия) — 24 гола, 48 балла;

4. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Германия) — 26 голов, 44 балла;

5. Криштиану Роналду (Ювентус, Италия) — 21 голов, 42 балла;

6. Джейми Варди (Лестер, Англия) — 19 голов, 38 баллов;

7. Лионель Месси (Барселона, Испания) — 19 голов, 38 баллов;

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) — 18 голов, 36 баллов;

9. Виссам Бен Йеддер (Монако, Франция) — 18 голов, 36 баллов;

10. Ромелу Лукаку (Интер, Италия) — 17 голов, 34 гола;

...

37-41. Жуниор Мораес (Шахтер, Украина) — 17 голов, 25,5 балла.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола.
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