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Месси о коронавирусе: Футбол, как и жизнь, уже не будет прежним

Месси о коронавирусе: Футбол, как и жизнь, уже не будет прежним
14:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о пандемии коронавируса.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на жизнь и футбол.

«Почти у всех нас остается сомнение в том, каким будет мир после всего, что произошло. Помимо самоизоляции и ситуации, которая застала нас врасплох, многим людям было действительно тяжело, потому что эта ситуация как-то повлияла на них. Я имею в виду людей, которые потеряли родственников и друзей и даже едва смогли попрощаться с ними.

Футбол, как и жизнь в целом, я думаю, что уже никогда не будет прежним», - сказал Месси.

Напомним, что возобновление сезона в Испании запланировано на 11 июня.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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