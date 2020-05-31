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Атлетик продлил главного тренера

Атлетик продлил главного тренера
15:31 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В текущем сезоне он вывел команду в финал Копа дель Рей.

Главный тренер Атлетика Бильбао Гаиска Гаритано продлил контракт с баскским клубом еще на один сезон, до 2021 года.

44-летний специалист возглавил Атлетик в декабре 2018 года. До этого он работал тренером в Эйбаре, Вальядолиде, Депортиво и резервной команде Атлетика.

С Атлетиком, в котором Гариано в качестве игрока провел 111 матчей, тренер в нынешнем сезоне вышел в финал Кубка Испании. В решающей встрече баски встретятся с соседями по региону Реал Сосьедадом.

В данный момент Атлетик находится на 10-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 37 очков после 27 сыгранных матчей.

Чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 11 июня.

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Футбол, ФК Атлетик Б, Новости футбола, Гаиска Гаритано.
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