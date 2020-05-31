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УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"

УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:"Шахтер" победил "Динамо" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 одержали волевую победу над киевским "Динамо" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На 37-й минуте Георгий Цитаишвили из глубины поля выдал ювелирный прострел во вратарскую, куда набежал Виталий Буяльский и головой переправил мяч в ворота "Шахтера".

"Горняки" сразу ответили голом Марлоса (39), который на 67-й минуте оформил дубль. Еще один мяч у донетчан забил Маркос Антонио (74), удачно сыграв на добивании.

На 21-й минуте арбитр Екатерина Монзуль отменила гол капитана динамовцев Сергея Сидорчука и показала желтую карточку защитнику киевлян Денису Попову за нарушение во вратарской площадке "Шахтера".

Отметим, что отечественное классико "Шахтер" - "Динамо" проходило на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей.

Результаты других матчей 24-го тура:

"Колос" (Ковалевка) - "Десна" (Чернигов) - 0:2

голы: Денис Фаворов (54-я минута), Егор Картушов (84);

"Днепр-1" - "Олимпик" (Донецк) - 3:1

голы: Сергей Булеца (32), Владимир Адамюк (61), Лукас Тейлор (77) - Сергей Политыло (90+3, с пенальти);

"Александрия" - "Заря" (Луганск) - 1:0

гол: Дмитрий Гречишкин (90+4);

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львов" - 1:1

голы: Ибрагим Кане (13) - Шина (90+3, с пенальти).

Поединок "Карпаты" - "Мариуполь" не состоялся, поскольку во львовском клубе есть зараженные коронавирусом.

Турнирное положение команд:

Первая шестерка - "Шахтер" - 62 очка (после 23-х матчей), "Заря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Александрия" - 43 ( 24), "Колос" - 26 (24)

Вторая шестерка - "Днепр-1" - 31 (24), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олимпик" - 19 (24), "Карпаты" - 14 (23).

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ФК Динамо К, Шахтер, Футбол, УПЛ.
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