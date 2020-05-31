УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 одержали волевую победу над киевским "Динамо" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
На 37-й минуте Георгий Цитаишвили из глубины поля выдал ювелирный прострел во вратарскую, куда набежал Виталий Буяльский и головой переправил мяч в ворота "Шахтера".
"Горняки" сразу ответили голом Марлоса (39), который на 67-й минуте оформил дубль. Еще один мяч у донетчан забил Маркос Антонио (74), удачно сыграв на добивании.
На 21-й минуте арбитр Екатерина Монзуль отменила гол капитана динамовцев Сергея Сидорчука и показала желтую карточку защитнику киевлян Денису Попову за нарушение во вратарской площадке "Шахтера".
Отметим, что отечественное классико "Шахтер" - "Динамо" проходило на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей.
Результаты других матчей 24-го тура:
"Колос" (Ковалевка) - "Десна" (Чернигов) - 0:2
голы: Денис Фаворов (54-я минута), Егор Картушов (84);
"Днепр-1" - "Олимпик" (Донецк) - 3:1
голы: Сергей Булеца (32), Владимир Адамюк (61), Лукас Тейлор (77) - Сергей Политыло (90+3, с пенальти);
"Александрия" - "Заря" (Луганск) - 1:0
гол: Дмитрий Гречишкин (90+4);
"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львов" - 1:1
голы: Ибрагим Кане (13) - Шина (90+3, с пенальти).
Поединок "Карпаты" - "Мариуполь" не состоялся, поскольку во львовском клубе есть зараженные коронавирусом.
Турнирное положение команд:
Первая шестерка - "Шахтер" - 62 очка (после 23-х матчей), "Заря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Александрия" - 43 ( 24), "Колос" - 26 (24)
Вторая шестерка - "Днепр-1" - 31 (24), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олимпик" - 19 (24), "Карпаты" - 14 (23).