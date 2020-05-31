Балотелли опроверг информацию, что он не тренируется в составе команды

Новости спорта:Форвард ответил на критику со стороны СМИ.

Нападающий Брешии Марио Балотелли заявил, что информация о том, что он не тренируется в составе команды, не отвечает действительности.

"Как пресса может говорить о том, что я не тренируюсь? Ведь в тренировочном центре во время моих занятий всегда присутствуют журналисты, и у них есть камеры".

"Я посещаю две тренировки в день. Практически ежедневно. Как вы можете отрицать факты? Не думал, что я призрак, невидимый для камер. Придет момент, и я расскажу о своем будущем. Тогда вы все поймете", — написал Балотелли в своем Instagram.

Ранее президент Брешии подтвердил, что игрок покинет клуб в будущее межсезонье. Кроме того, итальянцы хотят досрочно разорвать контракт с форвардом.