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Балотелли опроверг информацию, что он не тренируется в составе команды

Балотелли опроверг информацию, что он не тренируется в составе команды
23:45 Вс, 31 Май 2020 Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард ответил на критику со стороны СМИ.

Нападающий Брешии Марио Балотелли заявил, что информация о том, что он не тренируется в составе команды, не отвечает действительности.

"Как пресса может говорить о том, что я не тренируюсь? Ведь в тренировочном центре во время моих занятий всегда присутствуют журналисты, и у них есть камеры".

"Я посещаю две тренировки в день. Практически ежедневно. Как вы можете отрицать факты? Не думал, что я призрак, невидимый для камер. Придет момент, и я расскажу о своем будущем. Тогда вы все поймете", — написал Балотелли в своем Instagram.

Ранее президент Брешии подтвердил, что игрок покинет клуб в будущее межсезонье. Кроме того, итальянцы хотят досрочно разорвать контракт с форвардом.

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Футбол, Марио Балотелли, Брешия.
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