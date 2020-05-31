Санчо стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов в Бундеслиге

Новости спорта:Англичанин побил рекорд Кая Хаверца.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата Германии против Падерборна (6:1).

Благодаря этим голам англичанин довел общее количество своих мячей в Бундеслиге до 30. Санчо добился такого результата в возрасте 20 лет и 67 дней, побив рекорд Кая Хаверца из Байера, который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней.

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В текущем сезоне англичанин провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Санчо набил тату в честь героев культовых мультсериалов.