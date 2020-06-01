Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"

Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо

Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник "Шахтера" уверен, что в моменте с отмененным голом был фол.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал эпизод с отмененным голом "Динамо".

Футболист высказал свое мнение в эфире телеканала "Футбол 1".

"Я выпрыгнул и получил по лицу. Потом посмотрели VAR и зафиксировали нарушение. Это был фол, точно. На такой высоте невозможно, чтоб я сам подлез под руку. Я посмотрю еще повтор, но это фол, сто процентов. Я уважаю Алексея Михайличенко, знаю его очень давно. Он говорил с судьей. Но я никогда не симулирую. У нас с Михайличенко был диалог. Когда пересмотрит повтор, он поймет, что там был фол", - заявил Степаненко.

Напомним, арбитр поединка Екатерина Монзуль отменила взятие ворот "Шахтера", зафиксировав фол защитника "Динамо" Дениса Попова на Степаненко. Игрок киевлян рукой задел лицо оппонента. "Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, Шахтер, Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
02 Бундеслига: "Боруссия Д" оторвалась на полную в матче против "Падерборна"
03 Бундеслига: "Боруссия М" не оставила шансов "Униону"
04 Почти договорились: МЮ намерен продлить аренду Игало
05 Цитаишвили совершил первый ассист в УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь