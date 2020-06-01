Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо

Новости спорта:Полузащитник "Шахтера" уверен, что в моменте с отмененным голом был фол.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал эпизод с отмененным голом "Динамо".

Футболист высказал свое мнение в эфире телеканала "Футбол 1".

"Я выпрыгнул и получил по лицу. Потом посмотрели VAR и зафиксировали нарушение. Это был фол, точно. На такой высоте невозможно, чтоб я сам подлез под руку. Я посмотрю еще повтор, но это фол, сто процентов. Я уважаю Алексея Михайличенко, знаю его очень давно. Он говорил с судьей. Но я никогда не симулирую. У нас с Михайличенко был диалог. Когда пересмотрит повтор, он поймет, что там был фол", - заявил Степаненко.

Напомним, арбитр поединка Екатерина Монзуль отменила взятие ворот "Шахтера", зафиксировав фол защитника "Динамо" Дениса Попова на Степаненко. Игрок киевлян рукой задел лицо оппонента. "Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.