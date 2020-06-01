За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может покинуть "Вест Хэм".

Турецкий "Фенербахче" намерен усилить состав футболистом сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.

Об этом сообщает Takvim со ссылкой на британские источники.

Портал отмечает, что между клубами ведутся переговоры о возможном переходе. При этом турецкий гранд хочет арендовать игрока с обязательным правом выкупа.

Андрей Ярмоленко перешел в клуб АПЛ из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего вингера 15 матчей, 3 гола и 1 ассист. Еще до карантина украинец длительное время не выходил на поле из-за травмы.

Чемпионат Англии по футболу будет возобновлен 17 июня, а в Турции рестарт сезона запланирован на 12 июня.