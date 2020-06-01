Серия А официально возобновится 20 июня

Новости спорта:Чемпионат Италии планируют завершить 2 августа.

Серия А представила календарь матчей первенства после выхода из карантина. Чемпионат Италии возобновится 20 июня двумя перенесенными матчами 25-го тура: Торино — Парма и Верона — Кальяри.

21 июня состоятся еще два перенесенных поединка 25-го тура Серии А: Аталанта Руслана Малиновского встретится с Сассуоло, Интер сыграет с Сампдорией.

Старт 27-го тура Серии А запланирован на 22 июня. В этот день сыграют: Фиорентина — Брешия, Болонья — Ювентус, а также Лечче Евгения Шахова и Милан. С полным расписанием матчей чемпионата Италии можно ознакомиться здесь.

Текущий сезон Серии А планируют завершить 2 августа. Напомним, что футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня ответными матчами 1/2 финала Кубка Италии.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Ювентус лидирует в Серии А, опережая Лацио на одно очко.