Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе

Новости спорта:Опытный голкипер не спешит завершать футбольную карьеру.

Руководство Ювентуса договорилось с вратарем Джанлуиджи Буффоном о продлении контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, новое соглашение 42-летнего голкипера с туринским клубом будет заключено до лета 2021 года. Другие условия сделки остаются неизвестными.

Напомним, что Буффон выступает за Ювентус с 2001 года. Летом 2018-го он перешел в ПСЖ, но через сезон вернулся в туринский клуб.

В текущем сезоне Джиджи провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что 42-летний голкипер попал в топ-10 футбольных неудачников в истории.