Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лионель Месси не сможет покинуть Барселону свободным агентом
Лионель Месси не сможет покинуть Барселону свободным агентом

Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе

Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
07:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Опытный голкипер не спешит завершать футбольную карьеру.

Руководство Ювентуса договорилось с вратарем Джанлуиджи Буффоном о продлении контракта. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, новое соглашение 42-летнего голкипера с туринским клубом будет заключено до лета 2021 года. Другие условия сделки остаются неизвестными.

Напомним, что Буффон выступает за Ювентус с 2001 года. Летом 2018-го он перешел в ПСЖ, но через сезон вернулся в туринский клуб.

В текущем сезоне Джиджи провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что 42-летний голкипер попал в топ-10 футбольных неудачников в истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
02 Серия А официально возобновится 20 июня
03 Президент назначил стипендии для 31 спортсмена и 13 тренеров
04 За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
05 Манчестер Юнайтед продлил аренду Игало
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь