Гусев: Нефартовый Донецк для национальной команды

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Украины – о проигрышном плей-офф ЧМ-2010.

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев вспомнил, как национальная команда выступала в плей-офф ЧМ-2010.

«Перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Нам достались греки, и это был благоприятный жребий.

У кого-то могло сложится впечатление, что команда расслабилась, но об этом не могло быть и речи. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть. В Афинах мы сыграли 0:0, хотя должны были забивать хотя бы один гол. У меня были моменты, во втором тайме Андрей Шевченко вообще отдал пас один на один, но я плохо обработал мяч и шанс упустил.

Не попал потом в основу на ответный поединок. Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами, и «Донбасс Арена» оказалась полупустой в таком важнейшем матче. Да и нефартовый этот город для национальной команды, хоть я там в ней и дебютировал. Вот, бывает такое. Наша сборная не выиграла там ни одного матча. Мы и на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами дождь пошел, с англичанами судьи ошиблись», – сказал Гусев.