Исмаили о матче с Динамо: Это была действительно другая игра

Новости спорта:Защитник высказался о ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Защитник Шахтера Исмаили прокомментировал победу над Динамо в матче 24-го тура УПЛ (1:3).

"Это была действительно другая игра. Мы не проводили матчи на протяжении нескольких месяцев, долгожданное возвращение произошло в игре против нашего главного соперника. Это был поединок без зрителей. К тому же, наше поведение регламентировалось множеством протоколов.

Без сомнения, это было странно. Конечно, мы хотели бы играть в других условиях, но ситуация этому не способствует. Нужно адаптироваться и выполнять все рекомендации медиков".

"Было очень важно увеличить разницу между первым и вторым местами. Хорошо, что теперь у нас хороший запас, но нам нельзя расслабляться. Необходимо избежать потери очков в этом финальном отрезке соревнований и выиграть титул", - цитирует Исмаили Futebol Interior.

Напомним, что все игры 24-го тура проходили при закрытых трибунах из-за пандемии коронавируса. В данный момент "горняки" идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 62 очка.