Канадское пиво назвали в честь Шевченко

Новости спорта:Напиток получил название Shevchenko 9.

Фамилия главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко появилась на канадском крафтовом пиве.

Темный лагер получил название Shevchenko 9, хотя легендарный украинец выступал под седьмым игровым номером.

К сожалению, создатели напитка не смогли внятно объяснить наличие девятки в названии. С обратной стороны банки лишь написано, что "это очень долгая история".

Напомним, что за свою карьеру Андрей Шевченко выступал за Динамо Киев, Милан и Челси, вписав свое имя в историю каждого из этих клубов. В 2012 году украинец завершил карьеру, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.

Ранее Шевченко ответил на слухи о возвращении в Милан в качестве тренера.