Канадское пиво назвали в честь Шевченко

Фамилия главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко появилась на канадском крафтовом пиве.
Темный лагер получил название Shevchenko 9, хотя легендарный украинец выступал под седьмым игровым номером.
К сожалению, создатели напитка не смогли внятно объяснить наличие девятки в названии. С обратной стороны банки лишь написано, что "это очень долгая история".
Напомним, что за свою карьеру Андрей Шевченко выступал за Динамо Киев, Милан и Челси, вписав свое имя в историю каждого из этих клубов. В 2012 году украинец завершил карьеру, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.
Ранее Шевченко ответил на слухи о возвращении в Милан в качестве тренера.