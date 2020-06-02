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В ФИФА прокомментировали протесты в США

В ФИФА прокомментировали протесты в США
12:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.

«ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.

ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение», — сказано в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.

Во время матча с «Падерборном» полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо продемонстрировал футболку, на которой было написано: «Правосудие для Джорджа». Таким образом англичанин выразил солидарность с американцем Джорджем Флойдом, погибшим в Миннеаполиса в результате действий полицейских. Судья дал хавбеку жёлтую карточку за неспортивное поведение. Позже стало известно, что Санчо был наказан не за лозунг в поддержку Флойда, а за то, что он снял игровую футболку.

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Расизм, США, ФИФА, Протесты.
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