Директор УПЛ прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Карпатах

Новости спорта:Львовяне уже прошли повторное тестирование.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом ряда игроков и членов клубного персонала Карпат.

По мнению функционера, львовяне придерживались всех правил выхода из карантина.

«Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, как по мне, Карпаты сделали все четко и правильно. Всех норм и требований Карпаты придерживались — как только стало известно про факт положительных результатов тестов, клуб сообщил всем необходимым ведомствам и органам», — приводит слова Дикого клубный сайт.

Словам руководителя Премьер-лиги вторят в Украинской ассоциации футбола.

«В данной ситуации Карпаты поступили в соответствии с медицинским протоколом. Учитывая, что сообщение клуба было оперативным и своевременным, совместными усилиями нам удалось принять все меры для нераспространения инфекции. Важно, что алгоритм был соблюден, а медицинский протокол не нарушен», — рассказал секретарь спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко.

Напомним, из-за заражения игроков Карпаты не смогли принять Мариуполь в матче 24-го тура Favbet Лиги на минувших выходных.

Львовяне уже сдали повторные тесты на коронавирус. В 25-м туре им предстоит на выезде сыграть с Ворсклой в воскресенье, 7 июня.