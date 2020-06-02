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В Челси предлагают увеличить замены до 9 человек

В Челси предлагают увеличить замены до 9 человек
13:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Челси» предложил ввести девять замен в чемпионате Англии.

Лондонский «Челси» выступил с инициативой в преддверии возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

Как сообщает The Telegraph, синие предложили увеличить количество допустимых замен в матчах Премьер-лиги до девяти. В клубе опасаются, что футболисты будут много травмироваться в условиях плотного графика, а также считают, что риск заражения игроков коронавирусом сохранится.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил введение пяти замен в турнирах, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до 31 декабря 2020 года. В их число входит и чемпионат Англии.

После 29 туров «Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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ФК Челси, АПЛ, Замены, Чемпионат Англии.
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