В Челси предлагают увеличить замены до 9 человек

Новости спорта:«Челси» предложил ввести девять замен в чемпионате Англии.

Лондонский «Челси» выступил с инициативой в преддверии возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

Как сообщает The Telegraph, синие предложили увеличить количество допустимых замен в матчах Премьер-лиги до девяти. В клубе опасаются, что футболисты будут много травмироваться в условиях плотного графика, а также считают, что риск заражения игроков коронавирусом сохранится.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил введение пяти замен в турнирах, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до 31 декабря 2020 года. В их число входит и чемпионат Англии.

После 29 туров «Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.