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У звезды ПСЖ депрессия

У звезды ПСЖ депрессия
15:03 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:У аргентинца наблюдаюся проблемы со сном.

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария тяжело воспринял досрочное окончание сезона во французском чемпионате.

Клубный врач парижан выразил свое беспокойство руководству клуба о режиме сна аргентинского футболиста, а его жена отметила, что тот «ведет себя как зомби».

Предполагается, что к тревожности и временной депрессии Анхеля могло подвести отсутствие любого соревновательного футбола после того, как во Франции приняли решение досрочно назначить ПСЖ чемпионом страны.

Следующий сезон в Лиге 1 предположительно стартует 23 августа. Также команда Томаса Тухеля может продолжить борьбу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу в 37 матчах во всех турнирах.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Анхель Ди Мария.
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