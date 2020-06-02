У звезды ПСЖ депрессия

Новости спорта:У аргентинца наблюдаюся проблемы со сном.

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария тяжело воспринял досрочное окончание сезона во французском чемпионате.

Клубный врач парижан выразил свое беспокойство руководству клуба о режиме сна аргентинского футболиста, а его жена отметила, что тот «ведет себя как зомби».

Предполагается, что к тревожности и временной депрессии Анхеля могло подвести отсутствие любого соревновательного футбола после того, как во Франции приняли решение досрочно назначить ПСЖ чемпионом страны.

Следующий сезон в Лиге 1 предположительно стартует 23 августа. Также команда Томаса Тухеля может продолжить борьбу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу в 37 матчах во всех турнирах.