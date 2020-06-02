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Клопп: Ливерпуль еще не чемпион

Клопп: Ливерпуль еще не чемпион
15:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалист не спешит вешать себе золотые медали.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что в его команде нет снисходительного настроя на остаток матчей в АПЛ, несмотря на то, что мерсисайдцы имеют огромнейший гандикап перед конкурентами.

"Приятно осознавать, что мы близки к чемпионству, но на данный момент мы еще не чемпионы. Впереди девять игр и мы сделаем все возможное, чтобы добыть максимум очков в этих играх", — цитирует немца BBC Sport.

"Ливерпуль должен играть и выигрывать все матчи. Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Нам нужно работать очень усердно".

На данный момент "красные" опережают второй Манчестер Сити (который имеет игру в запасе) на 25 очков. Победы Ливерпуля в двух следующих матчах (против Эвертона на выезде и Кристал Пэлас дома) досрочно сделает их обладателями золотых медалей.

Рестарт английской Премьер-лиги запланирован на 17 июня.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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