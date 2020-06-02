УАФ предложила клубам вариант соблюдения правил карантина в раздевалках

Новости спорта:И специфику масочного режима

Председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов сообщил, что на примере УПЛ стало понятно, что для соблюдения правил карантина у клубов сложилась непростая ситуация с раздевалками.

Необходимо, чтобы на одного футболиста было 10 м². Многие клубы УПЛ не могут этого обеспечить, но выход из этой ситуации есть и он достаточно прост.

Обе раздевалке отдаются команде гостей, а хозяева переодеваются на стадионе. Там должны быть предусмотрены для этого специальные места. Кстати, во время 24-го тура УПЛ некоторые клубы уже проводили именно такую процедуру.

Все это прописано в утвержденном медицинском протоколе. Перекус в раздевалке запрещен, то есть запрещено пить чай, воду, есть фрукты и т.д. как это было обычно.

Также должно быть централизованного питания во время выездного матча. Для каждого игрока должны быть персональные фляжки для воды. Вся пища должна быть приготовлена в клубах индивидуально для каждого.

Попов напомнил, что одновременно на территории стадиона могут находиться не более 200 человек.

Для команд, бригад арбитров и стюардов, по его словам, это достаточно приемлемая цифра, чтобы обеспечить проведение матча.

Во время пребывания на самой арене участники матча должны использовать защитные маски. Конечно это не касается игроков на поле, главных тренеров, бригады арбитров и видеоасистентив арбитра. Прибытие команд должно быть разведено во времени, так же и предматчевая совещание. Выход команд на поле также должен быть разделен во времени, без сопровождения детей, рукопожатий и общего построения команд.

Хозяева не должны забывать о том, что необходимо постоянно проветривать комнаты и каждые полчаса обрабатывать антисептиком дверные ручки, кнопки лифтов.