Исмаили назвал матч с Динамо странным

Новости спорта:Защитник «Шахтера» Исмаили - о футболе в условиях карантина.

В воскресенье, 31 мая «Шахтер» возобновил сезон в УПЛ победой над «Динамо» 3:1 при пустых трибунах.

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился впечатлениями от футбола в условиях карантина:

«Матч с «Динамо» был очень необычным. После нескольких месяцев без официальных игр мы вернулись матчем против нашего главного соперника, без фанов и с многими протоколами.

Без сомнения, это было странно. Очевидно, мы хотели бы сыграть в других условиях, но ситуация этого не позволяет, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации.

После длительного перерыва и не в лучшей физической форме нам было очень важно вернуться с победой и увеличить отрыв. Теперь у нас хороший запас, но мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не оступиться в финальной части чемпионата и выиграть титул в этом уникальном сезоне».