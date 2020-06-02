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Стерлинг может сменить Манчестер Сити на Манчестер Юнайтед

Стерлинг может сменить Манчестер Сити на Манчестер Юнайтед
16:03 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Соседи готовы быстро предложить выгодный контракт игроку принципиального соперника.https://telegraf.com.ua/wp-content/themes/news_ru/ajax/map/map.jpg

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может оказаться в «Манчестер Юнайтед». По информации The Independent, «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и готовы предложить ему выгодный контракт, ели он рушит уйти из «Сити».

Причиной такого решения Стерлинга может стать отстранение «горожан» от участия в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с «горожнами» действует до лета 2023 года.

«Манчестер Сити» готов платить Стерлингу рекордные деньги, чтобы удержать вингера в команде, но тот уже намекал, что может уйти.

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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