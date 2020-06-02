Скандальный защитник вернется в Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Защитник сыграл лишь один матч за время аренды в Эстудиантесе.

Защитник Маркос Рохо вернется в Манчестер Юнайтед после окончания договора аренды. Аргентинец имеет контракт с английским клубом, но выступает в аренде в Эстудиантесе до конца июня.

«Нужно еще немного подождать, но Маркос, скорее всего, уйдет. Если Манчестер не хочет продлевать аренду, это вполне понятно», — сказал главный тренер Эстудиантеса Леандро Десабато.

Контракт Рохо с МЮ рассчитан до конца июня 2021 года. В Эстудиантесе считают, что Красные дьяволы не оставят в аренде игрока, чье соглашение истекает через год. В МЮ же считают, что аргентинец поможет команде Сульшера в оставшихся матчах сезона 2019/20.

Защитник перешел в аргентинский клуб зимой, но за это время сыграл лишь в одном матче Суперлиги. Рохо был также втянут в конфликт из-за нарушения правил самоизоляции в Аргентине во время пандемии.

Премьер-лига возобновит матчи чемпионата 17 июня. МЮ 20 июня сыграет на выезде против Тоттенхэма.