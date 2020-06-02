Новости спорта:Барселона планирует продлить контракт до 2025 года.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген намерен остаться в Барселоне и продлить контракт с клубом. Немецкий вратарь призвал поклонников каталонского клуба не беспокоиться относительно пролонгации соглашения.

«Уже прошли первые встречи моего агента с представителями клуба, затем переговоры приостановились из-за пандемии. Когда многие люди боролись за свою жизнь, обсуждать контракт было несвоевременно».

«Мы просто отложили обсуждение. Я и моя семья чувствуем себя хорошо в Барселоне и не хотим никуда уезжать», — добавил голкипер.

Барселона планирует продлить соглашение с немецким кипером до 2025 года. Действующий контракт тер Штегена истекает летом 2022 года. Переговоры о новом соглашении приостановились на фоне слухов об интересе Баварии к голкиперу.

В нынешнем сезоне Марк-Андре отстоял в 34 матчах каталонцев во всех турнирах и пропустил 34 гола.

Сообщалось, что тер Штеген — один из трех игроков блаугранас, наряду с Лионелем Месси и Фрэнки де Йонгом, которых на Камп Ноу не продадут ни за какие деньги во время грядущего трансферного окна.