Мораес: Динамо - мощная команда, хорошо ее знаю

Новости спорта:Форвард «Шахтера» - о матче против «Динамо».

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями от победы над «Динамо» Киев 3:1 в 24-м туре УПЛ:

«Мы долго не играли, но нам удалось отыграться после того, как пропустили в свои ворота. Столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю.

Очень рад, что смог помочь команде. Когда я играю впереди, вполне естественно, что могу отдать под удар кому-то из своих товарищей по команде.

Конечно, нас огорчило отсутствие болельщиков на трибунах. Мы и с «Вольфсбургом» сыграем в Лиге Европы также без зрителей, но ситуация этого требует.

Безопасность - это самое важное. Я думаю, что решение о футболе без зрителей было вполне правильным».