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Мариуполь и Карпаты договорились о проведении двух очных матчей УПЛ в июле

Мариуполь и Карпаты договорились о проведении двух очных матчей УПЛ в июле
17:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Клубы пошли навстречу друг к другу.

Львовские Карпаты ушли на двухнедельный карантин, а их домашний поединок против Мариуполя на прошедших выходных так и не состоялся из-за вспышки коронавируса в клубе.

Спортивный директор Мариуполя Андрей Санин заявил, что их с понимаем относиться к возникшей ситуации и не намерен требовать технического поражения львовянам или возмещение убытков, которые "приазовцы" понесли, в связи с незаконченной поездкой во Львов.

"Есть экономика, но есть и человеческие отношения. Мы понимаем, что с Карпатами случилась беда. От которой не застрахован ни один клуб. Естественно, мы понесли серьезные финансовые затраты на организацию этой поездки. Но говорить о компенсации со своим коллегой из Карпат Ростиславом Ящишиным в такой ситуации я не стал. Также мы не поднимали вопрос о техническом поражении. Наша официальная позиция — мы не требуем технического поражения Карпат", — цитирует функционера официальный сайт "приазовцев".

Также Санин заявил, что клубы договорились о проведении несостоявшегося матча — в Мариуполе, накануне их очного поединка во втором круге второго этапа.

"Я озвучил Ростиславу другое предложение: с учетом того, что мы практически доехали до Львова и вынуждены были возвращаться назад, то было бы логично провести этот матч в Мариуполе. Есть удобная дата — 1-е июля. На 4-е июля запланирован наш ответный календарный матч с Карпатами, поэтому им все равно к нам ехать. Так они приедут раньше и мы сыграем две игры подряд. Коллеги из Карпат нашу позицию приняли".

Напомним, в стане львовян выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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