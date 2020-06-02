Шальке принял решение по Тодибо

Новости спорта:Руководство немецкого клуба не нашло в игроке изюминки

Защитник "Шальке-04" Жан-Клер Тодибо, права на которого принадлежат "Барселоне", покинет команду по истечении арендного соглашения.

Немецкий клуб арендовал 20-летнего футболиста у сине-гранатовых в середине января этого года. В договоре стороны прописали опцию дальнейшего выкупа француза за € 25 млн, однако она так и не была активирована.

"У нас больше нет опции выкупа Тодибо. Срок её действия истёк 31 мая", — цитирует спортивного директора "Шальке" Йохена Шнайдера Sport.es со ссылкой на Waz.

Тодибо перешёл в "Барселону" из "Тулузы" в конце января 2019 года. Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Жан-Клер провёл 2 матча в испанской Примере. В немецкой Бундеслиге на его счету 8 встреч и 2 жёлтые карточки.