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Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены

Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
17:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Эти матчи надеются доиграть позже.

После того, как «Карпаты» проинформировали о вспышке коронавируса в клубе и двухнедельном карантине, УПЛ заявила об отмене двух ближайших поединков львовской команды.

Матчи «Ворскла» - «Карпаты» в 25-м туре и «Карпаты» - «Днепр-1» в 26-м отменены.

И УПЛ, и «Карпаты» рассчитывают, что матчи удастся перенести на более поздний срок.

Ранее Лига была вынуждена отменить поединок «Карпаты» - «Мариуполь».

Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом

Львовская команда занимает в таблице последнее место. Если она не сумеет возобновить сезон или ей будут присуждаться технические поражения, то «Львы» вылетят в Первую лигу.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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