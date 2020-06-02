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Тренер Аталанты: Мы сильнее Ромы

Тренер Аталанты: Мы сильнее Ромы
17:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалист считает свою команду более подготовленной нежели коллектив Пауло Фонсеки.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, что его игроки соскучились за игрой и жаждут как можно скорее вернуться на футбольное поле. Также специалист выразил свое мнение относительно пяти замен во время матча.

"Мои игроки голодны к футболу, они хотят играть. Физическую форму можно быстро восстановить. Моя команда готова играть хоть завтра", — цитирует специалиста Football Italia.

"Пять замен? Это плохая идея. Игра становится искаженной. Так мы становимся похожими на баскетбол. Это все равно, что поменять двигатель в машине посреди Гран При. Не думаю, что такое решение поможет уменьшить риск получения травм".

Гасперини также заверил, что считает свою команду на порядок сильнее Ромы, а потому намерен разделять конкуренцию с миланским Интером.

"Мы прервали сезон в момент, когда Аталанта демонстрировала свой лучший футбол. Жаль, что далее придется играть без важного для нас фактора — своих болельщиков. Что касается борьбы за топ-4, то мы явно сильнее Ромы, поэтому я больше обращаю внимание на Интер, который выше нас".

"Лига чемпионов? Я думаю, мы вряд ли ее выиграем, но это не точно", — завершил тренер.

Ранее Гасперини также рассказал о том, что переболел коронавирусом, от чего чуть не умер.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Интер (Милан), ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
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