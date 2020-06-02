Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Алькантара возобновил тренировки с Баварией

Алькантара возобновил тренировки с Баварией
18:07 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Лукас Эрнандес продолжает заниматься индивидуально после травмы в матче с Фортуной.

Полузащитник Баварии Тьяго Алькантара возобновил тренировки с командой. Хавбек пропустил три матча Бундеслиги из-за мышечного повреждения.

Тьяго отыграл первый матч Баварии после рестарта сезона против Униона (2:0), но не смог выйти в последующих. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 33 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Сообщается, что защитник Лукас Эрнандес, получивший повреждение в матче против Фортуны (5:0), продолжает заниматься по индивидуальной программе. Француз, перешедший в Баварию прошлым летом, провел 17 матчей во всех турнирах. Значительную часть сезона пропустил из-за травмы голеностопа.

Бавария лидирует в Бундеслиге, набрав 67 очков после 29 матчей. В следующем туре подопечные Флика сыграют в гостях против Байера 6 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Тьяго Алькантара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
02 Канадское пиво назвали в честь Шевченко
03 Серия А официально возобновится 20 июня
04 Боксер Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
05 Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь