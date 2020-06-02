Алькантара возобновил тренировки с Баварией

Новости спорта:Лукас Эрнандес продолжает заниматься индивидуально после травмы в матче с Фортуной.

Полузащитник Баварии Тьяго Алькантара возобновил тренировки с командой. Хавбек пропустил три матча Бундеслиги из-за мышечного повреждения.

Тьяго отыграл первый матч Баварии после рестарта сезона против Униона (2:0), но не смог выйти в последующих. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 33 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Сообщается, что защитник Лукас Эрнандес, получивший повреждение в матче против Фортуны (5:0), продолжает заниматься по индивидуальной программе. Француз, перешедший в Баварию прошлым летом, провел 17 матчей во всех турнирах. Значительную часть сезона пропустил из-за травмы голеностопа.

Бавария лидирует в Бундеслиге, набрав 67 очков после 29 матчей. В следующем туре подопечные Флика сыграют в гостях против Байера 6 июня.