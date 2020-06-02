Командам АПЛ разрешили играть товарищеские матчи

Новости спорта:При этом необходимо придерживаться ряда правил и ограничений.

Клубам АПЛ разрешили играть контрольные матчи против других команд в преддверии возобновления сезона в Англии. Поединки могут проходить как на стадионах, так и тренировочных полях, но при условии соблюдения определенных инструкций и ограничений.

Клубам запрещено путешествовать для таких матчей более 90 минут. Для Ньюкасла и других команд, которым потребуется больше времени на переезд, АПЛ предоставит специальное разрешение. Футболисты должны приезжать на собственных автомобилях, им рекомендовано заранее быть в игровом комплекте.

Официальные судьи не допускаются на товарищеские матчи, их обязанности возьмут на себя представители тренерского штаба. Все участники обязаны иметь отрицательные результаты на коронавирус в последних тестах.

Ожидается, что клубы смогут организовывать товарищеские матчи уже в конце недели. Сообщается, что запросы на проведение контрольных поединков с командами АПЛ получили несколько клубов Чемпионшипа.

Премьер-лига возобновит матчи чемпионата 17 июня. В турнирной таблице лидирует Ливерпуль, опережая Манчестер Сити на 25 очков.