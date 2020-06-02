Экс-игрок Шахтера Виллиан не может договориться с Челси

Новости спорта:Бразилец хочет продлить соглашение на три года

Контракт Виллиана с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона. Сейчас стороны ведут переговоры по поводу нового соглашения, однако пока не могут договориться.

О разногласиях, которые возникли между «Челси» и Виллианом, сообщил агент бразильца Киа Джурабчиан:

«Виллиан хочет подписать трехлетний контракт, а дальше будет видно. Политика же «Челси» заключается в том, чтобы предлагать соглашение максимум на два года, так что камень преткновения именно в этом.

Мы уважаем позицию «Челси», но у Виллиана есть амбиции и карьера. Он хочет завершить ее на очень высоком уровне.

Интерес «Тоттенхэма»? На данный момент он игрок «Челси». У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб – неуважительно. Пока мы не общались ни с «Тоттенхэмом», ни с другими клубами».