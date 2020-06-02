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Вторник, 02.06.2020
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Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ

Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ
19:30 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УПЛ

Новости спорта:Расписание на ближайшие туры

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ.

26-й тур

13 июня (суббота)

"Мариуполь" – "Ворскла" - 14:00

"Заря" – "Динамо" - 17:00

"Олимпик" – "Львов" - 19:30

14 июня (воскресенье)

"Колос" – "Шахтер" - 17:00

"Александрия" – "Десна" - 19:30

Матч "Карпаты" – "Днепр-1" отменен из-за коронавируса во львовском клубе.

27-й тур

19 июня (пятница)

"Мариуполь" – "Львов" - 17:00

"Ворскла" – "Днепр-1" -19:00

20 июня (суббота)

"Карпаты" – "Олимпик" -14:00

"Шахтер" – "Александрия" - 19:30

21 июня (воскресенье)

"Динамо" – "Колос" - 17:00

"Десна" – "Заря" - 19:30

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