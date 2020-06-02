Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ.
26-й тур
13 июня (суббота)
"Мариуполь" – "Ворскла" - 14:00
"Заря" – "Динамо" - 17:00
"Олимпик" – "Львов" - 19:30
14 июня (воскресенье)
"Колос" – "Шахтер" - 17:00
"Александрия" – "Десна" - 19:30
Матч "Карпаты" – "Днепр-1" отменен из-за коронавируса во львовском клубе.
27-й тур
19 июня (пятница)
"Мариуполь" – "Львов" - 17:00
"Ворскла" – "Днепр-1" -19:00
20 июня (суббота)
"Карпаты" – "Олимпик" -14:00
"Шахтер" – "Александрия" - 19:30
21 июня (воскресенье)
"Динамо" – "Колос" - 17:00
"Десна" – "Заря" - 19:30