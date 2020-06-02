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Ряд испанских клубов сразятся за Кальехона

Ряд испанских клубов сразятся за Кальехона
20:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вингер близок к возвращению в Примеру.

Крайний полузащитник Наполи Хосе Кальехон покинет Наполи в будущее межсезонье и вернется в Испанию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, за испанского футболиста всерьез готовы побороться Бетис, Севилья, Эспаньол и Вильярреал. Напомним, контракт игрока с "партенопеи" завершается в конце сезона.

В нынешнем сезоне Кальехон отыграл 32 матча в составе Наполи, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы отпустить вингера, но намерены сохранить в команде форварда Дриса Мертенса.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Хосе Кальехон.
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