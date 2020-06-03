Обладатель Золотого мяча неожиданно вернулся в футбол

Новости спорта:Специалист неожиданно вернулся в футбол.

Обладатель Золотого мяча Жан-Пьер Папен возобновил тренерскую карьеру в клубе четвертого дивизиона Франции Шартр. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб и специалист заключили однолетнее соглашение, которое могут продлить еще на два года.

Стоит отметить, что Шартр занял второе место группы В лиги Насьональ 2, которая из-за коронавируса была досрочно завершена.

Напомним, 56-летний Жан-Пьер Папен выиграл Золотой мяч в 1991 году, выступая за Марсель.

Что касается его тренерской карьеры, он поработал в Страсбуре, Лансе, Шатору и малоизвестной команде Бассен д'Аркашон.

Ранее сообщалось, что во Франции игрока отстранили от футбола на 12 лет.