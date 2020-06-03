Названы даты матчей 26-27 туров УПЛ

Стало известно, когда состояться матчи 26-го и 27-го туров Украинской Премьер-лиги. Расписание опубликовали на официальном сайте лиги.
Расписание матчей 26-го тура
13 июня (суббота):
Мариуполь – Ворскла – 14:00
Заря – Динамо – 17:00
Олимпик – Львов – 19:30
14 июня (воскресенье):
Колос – Шахтер – 17:00
Александрия – Десна – 19:30
Расписание матчей 27-го тура
19 июня (пятница):
Мариуполь – Львов – 17:00
Ворскла – Днепр-1 – 19:00
20 июня (суббота):
Карпаты – Олимпик – 14:00
Шахтер – Александрия – 14:00
21 июня (воскресенье):
Динамо – Колос – 17:00
Десна – Заря – 19:30.
Напомним, что матчи УПЛ возобновились 30 мая после двухмесячного карантина, вызванного коронавирусом. Лига уже провела матчи 24-го тура.
Ранее сообщалось, что ближайшие матчи Карпат не состояться из-за вспышки в клубе коронавируса.