Названы даты матчей 26-27 туров УПЛ

Новости спорта:Премьер-лига составила расписание двух туров.

Стало известно, когда состояться матчи 26-го и 27-го туров Украинской Премьер-лиги. Расписание опубликовали на официальном сайте лиги.

Расписание матчей 26-го тура

13 июня (суббота):

Мариуполь – Ворскла – 14:00

Заря – Динамо – 17:00

Олимпик – Львов – 19:30

14 июня (воскресенье):

Колос – Шахтер – 17:00

Александрия – Десна – 19:30

Расписание матчей 27-го тура

19 июня (пятница):

Мариуполь – Львов – 17:00

Ворскла – Днепр-1 – 19:00

20 июня (суббота):

Карпаты – Олимпик – 14:00

Шахтер – Александрия – 14:00

21 июня (воскресенье):

Динамо – Колос – 17:00

Десна – Заря – 19:30.

Напомним, что матчи УПЛ возобновились 30 мая после двухмесячного карантина, вызванного коронавирусом. Лига уже провела матчи 24-го тура.

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи Карпат не состояться из-за вспышки в клубе коронавируса.