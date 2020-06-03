Черный квадрат: Шевченко поддержал акцию в поддержку афроамериканцев

Новости спорта:Андрей Шевченко опубликовал в соцсетях изображение черного квадрата.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к акции в поддержку чернокожих Black Lives Matter.

Ее целью является высказать свою поддержку афроамериканцам и выступить против расизма. Причиной для флешмоба стало убийство полицейским чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США) 25 мая. При задержании коп задушил мужчину на глазах у прохожих, а скорая не успела его спасти. Это стало причиной массовых протестов в США.

Украинец присоединился к всемирной акции и опубликовал на своей странице в Twitter черное изображение.

Свою поддержку протестам высказали многие спортсмены. Так Макгрегор поддержал протестующих, заявив, что в современном мире нет места расизму. А Флойд Мейвезер оплатил похороны погибшего.