Брюгге повесил ценник на экс-полузащитника Зари Бонавентуре

Новости спорта:В клубе высоко ценят нигерийца.

Полузащитник Брюгге Деннис Бонавентуре, ранее выступавший за луганскую Зарю, вошел в сферу интересов многих клубов, но бельгийцы не будут с ним расставаться дешевле 20 миллионов евро.

Заполучить 22-летнего нигерийца летом попытаются клубы из Турции, Англии и Италии. Его контракт с Брюгге действует до 2022 года.

В составе Зари Бонавентуре выступал с 2016 по 2017 год, после чего перебрался в Брюгге за 1,3 миллиона евро. За луганчан он провел 26 матчей во всех турнирах (6 голов и 1 ассист).

В досрочно завершившемся чемпионате Бельгии в минувшем сезоне нигериец сыграл в 33 поединках, забив 9 голов и сделав 2 результативные передачи.

Брюгге, за который также выступает украинский защитник Эдуард Соболь, признали чемпионом досрочно завершившегося сезона Лиги Жюпиле.