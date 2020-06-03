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Шахтер разрешил Газишехир Газиантепе продлить аренду Кайоде

Шахтер разрешил Газишехир Газиантепе продлить аренду Кайоде
15:23 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Форвард Оларенваю Кайоде будет выступать за турецкий клуб до конца сезона.

Нападающий Шахтера Оларенваю Кайоде будет играть за Газишехир Газиантеп до конца нынешнего сезона на правах аренды. Донецкий клуб одобрил продление арендного соглашения до 31 июля, сообщает sport.ua.

Турецкий клуб не будет в ближайшие два месяца платить зарплату игроку. При этом Газиантеп также выразил желания продлить аренду нигерийского форварда.

Ранее сообщалось, что Кайоде подпишет полноценный контракт с Газишехир Газиантепом. Нигериец был не против остаться в Турции.

В августе прошлого года Кайоде на правах аренды перешел в Газишехир Газиантеп, подписав соглашение на один сезон. Кайоде в сезоне 2019/20 провел 24 матча за турецкую команду. На счету 27-летнего форварда девять голов и семь ассистов.

Газишехир Газиантеп идет на 9-м месте чемпионата Турции. Суперлига возобновится 12 июня.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Оларенваю Кайоде.
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