Балотелли опять пропустил тренировку

Новости спорта:Футболист и раньше не отличался дисциплинированным поведением

Форвард "Брешии" Марио Балотелли пропустил очередную тренировку клуба, сообщает Football Italia. 29-летний нападающий и раньше не отличался дисциплинированным поведением.

Ранее в СМИ сообщали, что 29-летний футболист на командном занятии "Брешии" не присутствовал и тренировался на полях, зарезервированных для молодёжной команды.

Сам Балотелли утверждал, что не пропускает занятия своего клуба. При этом президент "Брешии" говорил, что форвард может покинуть команду из-за прогулов.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов