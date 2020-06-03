Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ибрагимович может вернуться на поле к матчу с Ювентусом
Ибрагимович может вернуться на поле к матчу с Ювентусом
БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
Сборная Украины по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе
Сборная Украины по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Ауар выбрал между Ювентусом и Манчестер Сити

Ауар выбрал между Ювентусом и Манчестер Сити
16:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Французский полузащитник Хуссем Ауар готов уйти на повышение в другой клуб.

Атакующий полузащитник Лиона Хуссем Ауар с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Lyon Mag со ссылкой на L’Equipe, в ключевом футболисте "ткачей" заинтересовано как минимум два европейских гранда, а именно Манчестер Сити и Ювентус.

Утверждается, что Ауар предпочитает перебраться именно в стан "старой синьоры", несмотря на то, что ему лично звонил Хосеп Гвардиола. Главная причина — отстранение Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов на два ближайшие года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, Ювентус остается единственным серьезным претендентом на подписание Ауара, однако туринцы не готовы тратить на этот трансфер 50 миллионов евро, которые запросил Лион. Вместо этого руководство "старой синьоры" хотело бы арендовать футболиста на два года с обязательным правом выкупа.

В сезоне-2019/20 Хуссем Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами. Сообщалось, в подписании 21-летнего француза также заинтересован Ливерпуль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Хуссем Ауар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганык оценил шансы Динамо на выход в Лигу чемпионов
02 Обладатель Золотого мяча неожиданно вернулся в футбол
03 Названы даты матчей 26-27 туров УПЛ
04 Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме
05 Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь