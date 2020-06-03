Команда Зозули доиграет прерванный матч с Райо Вальекано 10 июня

Новости спорта:Игра была прервана в декабре из-за оскорбительных кричалок в адрес украинца.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете будет доигран 10 июня. Начало встречи — в 20:00.

Именно этой игрой возобновится после трехмесячного перерыва футбольный сезон в Испании.

Матч Райо Вальекано — Альбасете был прерван 15 декабря прошлого года из-за оскорбительных кричалок фанатов столичной команды в адрес нападающего Романа Зозули. Болельщики Райо обвиняли украинца в нацизме, по этой причине футболисты Альбасете отказались продолжать игру.

За поведение своих фанатов Райо был наказан денежным штрафом в размере 18 тысяч евро, а трибуны домашнего стадиона Пчел были частично закрыты на два февральских матча.

В связи с пандемией COVID-19 игра 10 июня, как и все оставшиеся матчи сезона 2019/20, состоится при пустых трибунах.

Розыгрыш Сегунды был прерван в начале марта. После 31 тура Альбасете Романа Зозули занимает 18-е место в чемпионате, Райо расположился на 11-й позиции.