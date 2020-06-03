Ливерпуль намерен арендовать Дембеле

Новости спорта:Английский клуб заинтересован в вингере «Барселоны».

Английский «Ливерпуль» намерен взять в аренду 23-летнего французского вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле с возможностью выкупа контракта игрока, но сам футболист не стремится покидать каталонский клуб. Дембеле так и не сумел закрепиться в «Барселоне» после своего перехода из дортмундской «Боруссии» за €105 миллионов три года назад.

В текущем сезоне Усман провел за «блаугранас» 9 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до лета 2022-го года.