Ассистент Симеоне Бургос хочет начать самостоятельную карьеру

Новости спорта:Аргентинец планирует начать самостоятельную карьеру.

Ассистент Диего Симеоне Херман Бургос подтвердил свой уход из Атлетико в конце нынешнего сезона.

Бургос занимал должность помощника Симеоне в Мадриде с декабря 2011 года, а до того работал вместе с Эль Чоло в Катанье и Расинге из Авельянеды.

Решение покинуть Атлетико аргентинец объяснил желанием начать самостоятельную тренерскую карьеру. Его место с нового сезона займет легендарный капитан Матрасников Габи.

В качестве ассистента Симеоне Бургос побеждал с Атлетико в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также по два раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

До конца сезона 2019/20 в Примере осталось сыграть 11 туров. На сегодняшний день Атлетико занимает шестое место в турнирной таблице.