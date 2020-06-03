Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ибрагимович может вернуться на поле к матчу с Ювентусом
Ибрагимович может вернуться на поле к матчу с Ювентусом
БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
Сборная Украины по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе
Сборная Украины по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе
9 июня в Ирпене стартует турнир UTF Gentlemen Invitational
9 июня в Ирпене стартует турнир UTF Gentlemen Invitational

Бывший владелец Бордо хочет купить итальянскую команду

Бывший владелец Бордо хочет купить итальянскую команду
18:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Джозеф Дагроса вновь намерен инвестировать средства в футбольный клуб.

Американский бизнесмен Джозеф Дагроса хотел бы приобрести футбольный клуб Рома, в продаже которого заинтересован нынешний владелец Джеймса Паллотта. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

После того, как компания Дэна Фридкина не смогла договориться с Паллоттой о покупке Ромы, не захотев выплачивать требуемые 710 миллионов евро, переговоры, по всей видимости, больше не возобновятся.

Этой ситуацией планирует воспользоваться Дагроса, который уже имеет опыт инвестиций в футбольную сферу. В 2018 году он приобрел французский Бордо, однако продал клуб спустя всего 12 месяцев. 

После этого Дагроса никогда не скрывал, что хотел бы инвестировать свои средства в другую футбольную команду. Американец сначала потерпел неудачу с Ньюкаслом, скорее всего проиграв конкуренцию консорциуму из Саудовской Аравии, а теперь обратил свое внимание на Рому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганык оценил шансы Динамо на выход в Лигу чемпионов
02 Обладатель Золотого мяча неожиданно вернулся в футбол
03 Названы даты матчей 26-27 туров УПЛ
04 Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме
05 Стали известны даты и время начала матчей 26 и 27 туров УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь