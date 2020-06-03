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Мюллер: Месси и Роналду держат уровень больше 10 лет

Мюллер: Месси и Роналду держат уровень больше 10 лет
18:21 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Томас Мюллер рассказал о Месси и Роналду.

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер ответил на вопрос, с кем он бы хотел играть в одной команде - с Лео Месси или Криштиану Роналду. По итогу, он выбрал своего одноклубника.

"Возможно, мне было бы комфортно поиграть несколько лет с Месси, так как раньше я играл скорее нападающего. Так же было бы неплохо играть рядом с Роналду, он много забивает. Но в нашей команде есть Роберт "Леван-Гол-ски". Мне кажется, что он гораздо полезнее.

Я играл и против Месси, и против Роналду. Бывало, что мы их обыгрывали, бывало, что проигрывали. Они невероятные футболисты, которые держат уровень больше 10 лет. Они всегда полностью отдаются игре", - цитирует игрока AS.

Отметим, что в текущем сезоне Роберт и Томас сами показывают феномельный футбол - поляк лидирует в гонке за Золотой Бутсой, а Мюллер один из лучших ассистентов Европы.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
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