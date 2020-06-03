В АПЛ зафиксирован еще один положительный результат теста на COVID-19

Новости спорта:Пятый этап тестирования проходил 1 и 2 июня.

В понедельник и вторник 1197 футболистов и сотрудников клубов английской Премьер-лиги прошли тесты на COVID-19.

По итогам пятого этапа тестирования коронавирус выявлен у одного человека, теперь ему необходимо отправиться на семидневную самоизоляцию.

Таким образом, зараженных COVID-19 среди представителей клубов Премьер-лиги уже 13 человек. К слову, по итогам четвертого этапа тестирования все результаты были отрицательными.

Сезон в элитном дивизионе Англии возобновится 17 июня. В связи с пандемией коронавируса последний матч чемпионата был сыгран 9 марта.