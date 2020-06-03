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Санжар рассказал о ситуации в Карпатах

Санжар рассказал о ситуации в Карпатах
21:26 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:В клубе как минимум 26 зараженных коронавирусом.

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал ситуацию с эпидемией COVID-19 в стане зелено-белых.

На днях коронавирусная болезнь была выявлена как минимум у 26 сотрудников львовского клуба.

«Такое событие в клубе произошло — заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество», — заявил Санжар в интервью Футбол News.

«Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех измеряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было. Руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду. Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат».

«Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то — нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс».

В связи со сложившейся ситуацией Карпаты отправились на карантин, при этом львовский клуб настаивает на том, чтобы чемпионат Украины продолжался.

Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на прошлых выходных не состоялся матч Карпат с Мариуполем. Впоследствии были отменены и матчи против Ворсклы и Днепра-1.

Команда Романа Санжара занимает последнее место в чемпионате Украины, отставая от спасительной 11-й позиции на пять очков.

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Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Роман Санжар, Covid-19.
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