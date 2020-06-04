Аталанта выкупила у Челси конкурента Малиновского

Аталанта воспользовалась правом на выкуп у Челси арендованного полузащитника Марио Пашалича.
За хорвата бергамаски заплатили 15 миллионов евро. Контракт с ним подписан сроком на пять лет, но официально о сделке пока не объявили.
Пашалич присоединился к Аталанте летом 2018 года, с тех пор забив 15 голов и отдав 13 ассистов в 74 матчах во всех турнирах.
Напомним, в центре поля Аталанты Пашалич — партнер хавбека национальной сборной Украины Руслана Малиновского, который играет в Италии с лета прошлого года.
Аталанта занимает четвертое место в таблице Серии А, которая возобновит свои матчи 20 июня.