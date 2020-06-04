Денег нет: Барселона отказалась от покупки Неймара

Новости спорта:Каталонцы не готовы покупать бразильца за 175 миллионов евро.

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи покупки форварда французского ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймара.

Парижане хотели выручить с трансфера бразильца 175 миллионов евро. При этом они заинтересованы только в прямой продаже и не готовы рассматривать возможность обмена или включения в сделку игроков с доплатой.

Отмечается, что «Барселона» не готова тратить такие деньги. Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть ПСЖ.