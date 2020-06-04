Карантин пошел Ярмоленко на пользу

Новости спорта:Украинский легионер получил возможность перезагрузить карьеру в Англии.

Главный тренер Вест Хэм Дэвид Мойес считает, что вынужденный перерыв из-за пандемии коронавируса может пойти на пользу украинскому легионеру команды Андрею Ярмоленко.

"Иногда нам приходилось форсировать восстановление травмированных футболистов. Но вынужденная пауза все изменила.

Например, травма не позволяла Андрею Ярмоленко быть полностью готовым к игре. Карантин и наш небольшой тренировочный сбор предоставили ему отличный шанс вернуть себе форму", - цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 15 матчей, в которых отметился 3 голами.